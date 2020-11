Facundo Campazzo en partance pour la conférence Ouest ?

Tout le printemps et tout l’été, on a évoqué les contacts de Facundo Campazzo avec des franchises NBA, et la semaine dernière, on évoquait ainsi l’intérêt commun des Knicks et des Pistons. Sauf qu’il est sous contrat avec le Real Madrid, et que sa clause de sortie est monstrueuse (six millions d’euros…). Mais son agent est formel, il va partir en NBA.

« Sans fausse modestie, il a plus de chances d’aller dans la conférence Ouest. Ce serait hypocrite de ma part de dire qu’il n’y a pas eu de discussions » annonce Claudio Villanueva sur une radio espagnole, relayé par MARCA. « Il va jouer en NBA. Je ne vais pas dire quelle équipe est très intéressé par lui. Le sujet est gardé secret. »

Denver en pole ?

À l’Ouest, quatre franchises seraient particulièrement intéressées par l’Argentin, il s’agit de Dallas, de San Antonio, de Denver et des Wolves.

Les Mavericks, qui viennent de se séparer de Seth Curry, pourraient l’associer à Luka Doncic, autre ancien joueur du Real. À San Antonio, on vient de recruter un meneur de jeu à la Draft avec Tre Jones, et à Minnesota, Ricky Rubio va épauler D’Angelo Russell à la mène, et il n’y aura pas de place pour Facundo Campazzo.

Au final, c’est Denver qui serait le mieux placé selon le New York Times avec sans doute un poste de doublure de Jamal Murray.