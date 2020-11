Les Timberwolves n’ont reçu aucune offre à la hauteur du potentiel d’Anthony Edwards

Il n’y aura finalement pas eu de transfert ou de surprise de dernière minute : les Timberwolves ont donc choisi Anthony Edwards avec leur premier choix, après des semaines d’incertitude, de réflexion, et de propositions d’échange a confessé Gerson Rosas, sans qu’aucune ne lui convienne.

Le président des Wolves a décidé de miser sur le potentiel de l’explosif arrière de Georgia, et qui dit potentiel, dit gain éventuel mais aussi risque réel, surtout avec un jeune joueur qui explique ne pas être particulièrement fan de basket. Minny va devoir bien manœuvrer avec son first pick, Gersson Rosas ayant pris le parti d’insister sur la notion de travail dès son premier coup de fil à la recrue, avant de faire son éloge en conférence de presse.

« C’est un jeune garçon qui a besoin de soutien, de développement et d’expérience, mais il est incroyablement intelligent, il comprend ce qu’il se passe, et il est prêt à travailler pour être un des meilleurs (…) C’était une expérience unique d’apprendre à le connaître. On voit un garçon avec un potentiel incroyable, un talent physique et athlétique qui peut réussir en NBA. On est enthousiaste, son potentiel n’a pas de limite, on a le sentiment d’avoir quelqu’un d’unique » continue l’homme fort de la franchise.

Les fans de Minnesota prient pour qu’Anthony Edwards trouve sa place aux côtés des « deux superstars » D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns, qui lui permettent « de ne pas avoir de pression » .

« Je pense que je vais parfaitement trouver ma place avec ces gars car je sais que D’Angelo Russell aime jouer loin du ballon parfois. Dans ces moments-là, je pourrais porter la balle et quand il voudra le ballon, on fera l’inverse. Et KAT est le meilleur shooteur à 3-points de la ligue parmi les « big men », donc on pourra faire du pick-and-pop, et même du pick-and-roll. Ils peuvent déjà scorer donc je vais avoir de l’impact défensivement, essayer d’être le meilleur rebondeur possible et faire ce que le coach a besoin que je fasse, tout simplement. »