Les Nuggets ont fait un nouveau pari en sélectionnant R.J. Hampton

C’était presque trop prévisible pour que ce soit vrai.

Après qu’il soit passé dans les mains d’Indiana, Milwaukee ou encore New Orleans, les Nuggets se sont débrouillés pour obtenir le 24e choix de la Draft 2020 et sélectionner R.J. Hampton, le prospect de cette cuvée annoncé très haut il y a un an et dont la cote était devenu un véritable mystère ces dernières semaines. Mais après avoir misé sur Michael Porter Jr. en 2018 puis Bol Bol l’an passé, Denver a encore fait un pari.

« C’est beaucoup d’émotions, de hauts et de bas, d’excitation, d’angoisse, mais c’est finalement terminé. J’ai une franchise qui croit en moi, les Denver Nuggets, et je suis juste heureux de les rejoindre » a réagi chez Stadium celui qui évoluait chez les New Zealand Breakers l’an passé, où son avenir s’est assombri à cause de performances en dents de scie et d’une blessure à la hanche (8.8 points à 41% aux tirs, dont 29% seulement à 3-points, 3.8 rebonds et 2.4 passes en 21 minutes de moyenne). « J’avais 18 ans quand je suis parti là-bas. J’ai fait face à l’adversité, et ça m’aide beaucoup aujourd’hui, je peux avoir de l’impact immédiatement. »

Ce n’est pas forcément ce qu’on va demander au rookie, qui rejoint une franchise de haut de tableau. Mais il se voit déjà intégrer la rotation de Mike Malone pour à son tour faire mentir ceux qui ont douté de lui. « Pour Denver, une super équipe qui vient d’aller en final de conférence, je peux être une étincelle, je peux apprendre de Nikola Jokic et Jamal Murray. Je ne vois pas d’autre équipe qui aurait pu mieux me convenir. »