Non-drafté, Killian Tillie rejoint les Grizzlies

Comme Jaylen Hoard la saison passée, Killian Tillie a attendu toute la soirée de la Draft, en vain. Mais le jeune intérieur de Gonzaga a lui aussi trouvé preneur en NBA, par le biais d’un « two-way contract » qu’il a accepté du côté de Memphis.

C’est un moindre mal pour Tillie qui a vu sa cote dégringoler à cause de ses blessures à répétition. Auteur d’une carrière universitaire à 9 points et 5 rebonds de moyenne, dont 14 points et 5 rebonds cette saison pour son année senior, Tillie a de nombreuses qualités dignes du niveau NBA, des deux côtés du terrain. Reste à prouver qu’il peut rester en bonne santé et tenir le choc physiquement dans la Grande Ligue…

En tout état de cause, il retrouvera à Memphis son ancien coéquipier des Zags, Brandon Clarke. De quoi aider pour l’adaptation, d’autant que Ja Morant lui souhaite la bienvenue.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, la limite est fixée à 50 matches en raison de crise sanitaire et des incertitudes sur la saison de G-League.