Tony Bradley quitte le Jazz pour le projet de reconstruction à Detroit

Parmi les nombreux échanges d’une soirée de Draft très chargée, le Jazz et les Pistons ont collaboré pour équilibrer leur effectif respectif.

D’un côté, le Jazz se sépare du pivot Tony Bradley et du meneur de Vanderbilt, Saben Lee, fraîchement drafté en 38e position et de l’autre côté, les Pistons envoient un petit chèque et des considérations pour de futures Drafts. À Detroit, Tony Bradley va pouvoir beaucoup jouer, et c’est une bonne opportunité pour lui.

Après avoir sélectionné le massif pivot Udoka Azubuike en 27e choix, le Jazz n’avait plus tellement besoin de Tony Bradley en tant que doublure de Rudy Gobert, et peut-être qu’ils ont d’autres cibles sur le marché des transferts. Au contraire, ses 3 millions de contrat en moins vont libérer de la marge financière pour essayer de prolonger Jordan Clarkson, la priorité du Jazz cette intersaison.

Pour Detroit, c’est la continuation du projet de reconstruction entamé l’an passé et bien avancé hier soir, avec la Draft de Killian Hayes notamment, mais aussi de Saddiq Bey (en 19e choix dans un échange en triangle de Luke Kennard), et d’Isaiah Stewart en 16e choix.

Sans oublier l’échange entre Bruce Brown et Dzanan Musa il y a quelques jours.