Draft 2020 : les Bulls vont-ils miser sur Patrick Williams ?

Ces derniers temps, les rumeurs évoquaient l’intérêt des Pistons pour Patrick Williams. Certains médias américains avançaient même qu’une promesse avait été faite par la franchise de Detroit, qui possède le 7e choix, au joueur.

Et si les Pistons se faisaient souffler l’ailier de Florida State par leur voisin de Chicago ? Selon NBC Sports, c’est désormais possible car les dirigeants des Bulls seraient de plus en plus concentrés sur Patrick Williams, qui tournait à 9.2 points de moyenne la saison passée en NCAA.

Là encore, un bruit de couloir laisse même entendre que, si Chicago ne transfère pas son 4e choix de Draft, Patrick Williams (2m03, 102 kilos) aurait reçu l’assurance de devenir un joueur des Bulls.

Alors, réel intérêt ou coup de bluff pour brouiller encore davantage les pistes ? Réponse ce mercredi soir.