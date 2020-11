De retour de blessure, Rodney Hood choisit de tester la « free agency »

C’est une vraie surprise car on ne l’a pas revu sur un terrain depuis sa rupture du tendon d’Achille, mais ESPN annonce que Rodney Hood a décidé de ne pas activer sa « player option » et donc de tester la « free agency ».

L’arrière/ailier des Blazers devait toucher six millions de dollars la saison prochaine, et on imagine que son agent a eu l’assurance qu’il pourrait trouver mieux. Ce qui est plutôt osé puisque le joueur s’est blessé il y a onze mois, et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire des essais.

S’il est de retour à 100% de ses moyens, ça reste un joueur intéressant par son adresse à 3-points et son expérience. Souvent titulaire en carrière, que ce soit au Jazz ou aux Cavaliers, il avait débuté à l’aile aux Blazers la saison passée, et il affichait un superbe 49% à 3-points après un mois et demi de compétition.

Côté Portland, on semble avoir anticipé son départ, même si ce n’est pas du poste pour poste, avec l’arrivée annoncée de Robert Covington.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.