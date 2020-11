Sans surprise, Yahoo! Sports annonce que Jerami Grant a décidé de faire une croix sur sa « player option » à 9.3 millions de dollars pour devenir free agent et pouvoir écouter toutes les offres.

Cela ne veut pas dire que l’ailier va quitter Denver, une équipe compétitive où il se sent bien.

Il faudra tout de même que les Nuggets sortent le chéquier pour le conserver, car si Jerami Grant se lance sur le marché, c’est que sa cote est élevée et qu’il peut espérer un joli contrat. La concurrence s’annonce ainsi sévère et avec le départ de Kelly Oubre Jr. pour le Thunder, on aurait pu s’attendre à voir les Suns en première ligne.

Mais ESPN assure que Phoenix va réaliser l’échange pour Chris Paul très rapidement, ce qui empêchera le club de pouvoir se positionner pour recruter un gros free agent.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.