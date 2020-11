Chris Paul rejoint Phoenix en échange de Ricky Rubio et Kelly Oubre Jr. !

Invaincu dans la « bulle » avec huit victoires en huit matches, Phoenix est ambitieux, et même très ambitieux, puisque ESPN annonce que les Suns viennent de conclure l’arrivée de Chris Paul, en provenance du Thunder.

Le meneur All-Star arrive en compagnie d’Abdel Nader, en échange de Kelly Oubre Jr, Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lecque et d’un premier tour de Draft 2022. OKC possède désormais 17 « premier tour » de Draft sur les sept prochaines années !

Grosse prise des Suns même si le contrat de Chris Paul peut effrayer (85 millions sur deux ans !), et on est évidemment impatient de le voir jouer aux côtés de Devin Booker et de Deandre Ayton. Chris Paul retrouve aussi Monty Williams qu’il a eu comme entraîneur aux Pelicans il y a dix ans, et il avait d’ailleurs vanté la qualité de ses systèmes en cours de saison. Il y a dix ans, les Suns disputaient pour la dernière fois les playoffs, c’est dire si la mission est de taille pour l’ancien meneur des Clippers et des Rockets.

Pour le Thunder, c’est une nouvelle opération de reconstruction, et Ricky Rubio sera parfait pour diriger le jeu aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander. Kelly Oubre Jr. sera titulaire à l’aile, et on attendra désormais les nouvelles en provenance de Los Angeles puisque la franchise est sur le point de conclure le transfert de Dennis Schroder.