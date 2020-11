Kristaps Porzingis va manquer le début de saison

Opéré d’un ménisque du genou droit le 10 octobre après s’être blessé lors du premier tour des playoffs face aux Clippers, Kristaps Porzingis va manquer la reprise avec les Mavs d’après les déclarations de son GM, Donnie Nelson.

« Pour KP, nous allons nous assurer que son genou réponde à nouveau à 100% avant de le remettre sur le parquet. La saison sera donc déjà entamée avant qu’il puisse nous rejoindre », a souligné le fils de Don Nelson.

Le délai n’est pas forcément choquant puisqu’un retour d’une telle opération peut se compter en semaines comme en mois. Tout dépend du type d’opération subie. Dans le cas de Kristaps Porzingis, Dallas ne souhaite surtout prendre aucun risque puisque le Letton avait repris la compétition cette saison après plus d’un an et demi d’absence, en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche en février 2018.