Pour la Draft, les Raptors misent sur le caractère

La technique de recrutement des Raptors a plutôt bien fonctionné ces dernières années, si on s’en réfère aux quatre derniers joueurs recrutés au premier tour de la Draft, entre Delon Wright (20e pick en 2015), Jakob Poeltl (9e pick en 2016), Pascal Siakam (27e pick en 2016) et OG Anunoby (23e pick en 2017).

Toronto ne devrait pas changer de stratégie pour la Draft à venir, à savoir mettre un peu de côté la partie analytique pour se concentrer sur l’état d’esprit et le caractère de ses potentielles recrues, surtout cette saison avec le 29e choix et donc une multitude d’options à affiner.

« Je pense qu’il faut essayer de rechercher des caractéristiques uniques, vis-à-vis de ce qu’ils peuvent apporter », explique Jama Mahlalela, l’entraîneur des Raptors 905 (G-League) et très impliqué dans le développement des Raptors. « Je pense que nous savons tous que la saison de la NBA est vraiment longue et que c’est plus un combat qu’une course. Ceux qui peuvent se frayer un chemin dans la routine et trouver un moyen de persévérer dans l’adversité sont ceux que nous regardons avec attention, en plus des qualités que vous voulez avoir dans votre système. On cherche aussi des joueurs qui peuvent trouver un moyen de réussir par eux-mêmes ».

Beaucoup (trop ?) de temps pour étudier les profils

Les noms des quatre derniers joueurs draftés au premier tour par les Raptors collent à cette philosophie et a permis au club de s’intéresser à des profils qui ne ressortaient pas forcément dans les « Mock Drafts ».

Deux changements majeurs sont toutefois à prendre en considération par rapport à cette Draft. Le premier est d’abord l’homogénéité qui règne au sein de la classe 2020 et qui ne facilite pas la lisibilité pour toutes les franchises concernées. Le second concerne les conditions uniques dans lequel le processus de Draft s’est déroulé, en matière de temps notamment, et joue peut-être en revanche en faveur de la formation canadienne.

« Nous avons eu plus de temps que nous n’en avons jamais eu pour tout autre Draft. Certains de ces gars, sont sur nos tablettes depuis très longtemps » a ajouté Jama Mahlalela. « Je pense que grâce à ça, on apprend à connaître chaque petit détail à leur sujet autant que possible, virtuellement et d’une autre manière. Je pense donc que nous les comprenons un peu plus, mais je ne suis pas sûr que cela facilite le choix ».

Les Raptors ont en effet dû préparer une liste à rallonge afin de s’assurer un profil intéressant pour eux encore disponible en toute fin de premier tour. La tendance serait de renforcer le poste de pivot, Serge Ibaka, Marc Gasol et Chris Boucher étant tous les trois free agents.