Une ancienne gloire d’Indiana rejoint les Pacers

Les plus anciens se souviennent sans doute de Calbert Cheaney, un élégant arrière/ailier, dont on attendait monts et merveilles à sa sortie d’Indiana au début des années 90. Finalement, après une année rookie très correcte aux Bullets, il ne confirmera jamais et quittera la NBA en 2006 avec 9 points de moyenne en carrière.

On le retrouve aujourd’hui du côté d’Indiana, mais chez les Pacers puisque ESPN annonce qu’il vient d’accepter d’être assistant de Nate Bjorkgren, le successeur de Nate McMillan. Depuis deux ans, il était assistant en G-League aux Erie BayHawks puis College Park Skyhawks.

À la fin de sa carrière, il avait travaillé deux ans aux Warriors, plutôt dans un rôle de dirigeant. À l’époque, le coach était Keith Smart. Un ancien d’Indiana évidemment. Puis, il avait rejoint l’université d’Indiana comme directeur du personnel, et dans l’équipe de l’époque, il y avait… Victor Oladipo.