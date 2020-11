Marc Gasol veut avant tout jouer le titre

Comme son coéquipier Serge Ibaka, Marc Gasol est en fin de contrat cet automne. Le pivot, qui va sur ses 36 ans (en janvier prochain), a perdu de l’impact, du temps de jeu et des statistiques ces dernières années, mais son expérience et son sens du jeu peuvent encore rendre des services.

C’est ce que pense notamment Chris Mullin, qui l’imagine bien du côté de Golden State. Et ça tombe bien puisque le champion 2019 avec les Raptors veut jouer le titre pour ses ultimes saisons en NBA.

« Pour une décision de ce niveau, il y a un aspect important », commence Marc Gasol pour Esports. « Je ne suis pas prêt à perdre beaucoup de matches. Je veux rejoindre une équipe qui gagne régulièrement et qui fait partie des candidats au titre. »

Visiblement, le pivot de la Roja sait que son profil va intéresser certaines bonnes équipes. Et il précise que seule la décision sportive aura du poids au moment de signer.

« Je sais que plusieurs équipes souhaitent nouer des contacts avec moi quand la free agency sera ouverte. Et je ne suis pas comme Pau (son frère), qui jusqu’à présent regardait également les villes avec un certain intérêt. Je suis très famille et l’environnement n’est pas si important pour moi. »