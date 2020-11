Chris Mullin aimerait voir un pivot d’expérience débarquer à Golden State

S’ils visent le titre, les Warriors ont davantage besoin de joueurs d’expérience que d’un second choix de Draft, raison pour laquelle ils pourraient échanger ce choix pour un très bon joueur efficace dans l’immédiat. Mais la franchise peut également profiter de l’apport d’un pivot talentueux comme James Wiseman pour compléter son cinq majeur et obtenir un intimidateur à la Zaza Pachulia, JaVale McGee ou Andrew Bogut, via la « free agency ».

Pour Chris Mullin, la priorité se trouve entre les deux : un pivot, oui, mais d’expérience. « Je pense que l’idéal c’est un pivot chevronné » affirme-t-il dans le podcast Dubs Talk. « Même si son temps de jeu est limité, que tu l’as seulement pour les 30 derniers matchs, quelqu’un sur qui tu peux te reposer comme, je ne sais pas, Marc Gasol, quelqu’un comme ça (…) Les Warriors ont eu énormément de succès en utilisant ce poste de pivot. Ce n’était pas forcément l’élément le plus important, mais c’était une pièce essentielle. »

Pour le coup, pas besoin d’utiliser ce second choix pour récupérer l’Espagnol puisqu’il est free agent, mais les finances du club ne permettront que de lui proposer les quelques millions de dollars de la « mid-level exception ». Aron Baynes, Mason Plumlee ou Dwight Howard, eux-aussi free agents, pourraient assurer ce rôle. Ou bien tout simplement un des pivots déjà sous contrat, que ce soit Kevon Looney ou Marquese Chriss. Avec une petite préférence pour ce dernier chez Mullin.

« Je trouve que ses qualités collent à ce qu’ils font. Et il est jeune. Il n’avait jamais autant joué que l’an passé. Il essaie juste de trouver de la confiance et de quoi son jeu est fait. Je trouve qu’il a fait du bon boulot pour eux. » Il jouait plus en réalité à Phoenix lors de ses deux premières saisons, mais ses derniers chiffres sont les meilleurs de sa carrière : 9.3 points à 55% aux tirs, 6.2 rebonds, 1.9 passe et 1.1 contre en 20 minutes. Assez pour être titulaire chez les candidats au titre ? Dans tous les cas, avec le seul Draymond Green comme valeur sûre dans la peinture et l’historique des blessures de Kevon Looney, les Dubs vont sans doute engager un intérieur dans les prochaines semaines.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax…