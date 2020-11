Draft 2020 : Cole Anthony défend sa réputation

S’il possède d’indéniables qualités offensives (18.5 points de moyenne cette saison), Cole Anthony inquiète aussi par ses décisions en attaque, parfois douteuses.

Son entraîneur personnel, Chris Brickley, a même pris la parole pour écarter l’idée que le fils de Greg Anthony serait égoïste offensivement. Même s’il est vrai qu’il a la gâchette facile.

Mais plus grave encore, le joueur de North Carolina traîne une réputation de mauvais coéquipier. Dans un vestiaire, il ne serait pas facile à gérer et penserait surtout à lui-même. Là encore, Anthony veut faire savoir que tout cela ne tient pas debout.

« C’est faux », annonce-t-il à The Rookie Wire. « Si on se base sur mon jeu et qu’on estime que je prends des mauvaises décisions, alors on peut éventuellement penser que je suis un mauvais coéquipier. Je respecte cette opinion, mais je vais la réfuter : c’est incorrect. Je soutiens mes coéquipiers. Je veux les voir réussir autant que je le veux pour moi-même, sinon plus. Je ne sais pas d’où sort cette rumeur, mais c’est comme ça. »

Pour sauver un peu sa réputation, Cole Anthony a pu compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers puisque plusieurs ont évoqué ce point sur les réseaux sociaux pour le défendre.

Cela va-t-il plomber sa cote pour la Draft ? Réponse mercredi, alors qu’on sait qu’il a passé des essais avec les Wizards, le Magic et le Heat, puis a échangé avec le Thunder, les Pistons et les Celtics.