Giannis Antetokounmpo met à nouveau la pression sur les Bucks

Si vous suivez Giannis Antetokounmpo sur les réseaux sociaux, vous savez qu’il est actuellement en Suède, et il a répondu aux questions de Sportbladet, un journal sportif, et il a d’abord évoqué les rumeurs de départ. On le sait, le double MVP en titre sera free agent en 2021, mais il peut prolonger dès cet automne avec les Bucks. S’il ne le fait pas, les rumeurs vont s’intensifier.

« Il y a beaucoup de rumeurs. Tout le monde a ses opinions, mais au final, je ferai ce qu’il y a de mieux pour ma famille, et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais plus être à Milwaukee pendant plusieurs années » répond-il. « Tant que Milwaukee et moi sommes sur la même longueur d’onde pour ce qu’il s’agit d’être l’une des meilleures équipes et de gagner des titres, ça va. Si ça change, ça n’ira pas. C’est facile, je veux gagner. Je me fous de l’argent. Ma famille est bien, et je peux prendre soin de mes enfants et petits-enfants, et ce n’est donc pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c’est de gagner. Tant qu’on pourra gagner et créer une culture de la gagne, ça ira. »

On pourrait donc penser que le « Greek Freak » va prolonger puisque les Bucks restent ambitieux, sauf qu’il attend de voir ce qu’ils ont prévu lors de la prochaine « free agency ». « Je ne sais pas quel est le plan. Cela dépend des décisions qu’ils vont prendre. S’ils prennent les bonnes décisions, je serai là pendant des années. S’ils ne le font pas, on verra. La NBA est un business, et il faut l’envisager au quotidien, jour après jour. J’espère qu’on pourra avoir du succès ensemble. »