L’inusable Udonis Haslem va rempiler pour une saison supplémentaire avec le Heat

À 40 ans passés, Udonis Haslem n’en a toujours pas fini avec le basket, la NBA et encore moins le Heat. Présent à South Beach depuis plus de 17 ans, l’intérieur iconique de Miami va effectivement rempiler pour une année supplémentaire, au minimum vétéran (2.5 millions de dollars) avec son équipe de coeur. Selon le Sun Sentinel, il s’agira de sa neuvième prolongation de contrat avec la franchise et, surtout, de sa 18e saison passée au sein de l’effectif floridien !

Champion en 2006, 2012 et 2013, « U.D. » a également disputé trois finales avec le Heat (2011, 2014 et 2020) et il est, à ce jour, le meilleur rebondeur de l’histoire de Miami. Quasiment plus utilisé par Erik Spoelstra (quatre petits matchs en 2019-20), il reste pourtant essentiel dans le vestiaire de par son expérience et son rôle de grand frère auprès des plus jeunes. Sa voix est l’une des plus écoutées au sein de l’organigramme floridien et il serait d’ailleurs à l’origine du recrutement de son ancien coéquipier Caron Butler en tant qu’assistant-coach de la franchise.

Initialement pressenti pour endosser lui aussi un statut d’assistant-coach, fonction qu’il occupait plus ou moins lors des dernières Finals, Udonis Haslem n’est donc toujours pas prêt à raccrocher ses sneakers. Au grand bonheur des fans historiques du Heat !