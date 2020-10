Le discours d’Udonis Haslem a remotivé le Heat

Même si le Heat n’a pas réussi à inverser la tendance ni à stopper le duo Anthony Davis – LeBron James, cela restera une des images de la rencontre. Pendant un temps-mort du troisième quart-temps, Udonis Haslem a pris la parole, avec autorité, pour tenter de réveiller ses coéquipiers.

Depuis plusieurs années et même s’il ne joue quasiment plus, son travail de gardien du temps, de vétéran qui surveille le comportement général des joueurs Heat est régulièrement souligné. Cet instant (comme celui avec Jimmy Butler plus tôt dans les playoffs) en est un parfait exemple.

Dominés en première mi-temps, les joueurs d’Erik Spoelstra n’ont pas totalement réagi après la pause. L’écart est monté à 18 points et Los Angeles se dirigeait vers une nouvelle victoire facile. C’était sans compter sur les mots de l’intérieur. « Il devrait peut-être commencer le match par insulter tout le monde », s’est amusé Jimmy Butler.

L’effet fut en tout cas immédiat puisque Miami a pu revenir à neuf points, mais pas assez fort pour permettre de bousculer des Lakers toujours aussi solides. « On devrait être comme ça dès le début du match », ajoute Jimmy Butler. « Il ne devrait pas à avoir à nous dire ça, mais j’ai bien aimé notre façon de réagir. »

En secouant ses coéquipiers, en leur demandant de jouer « plus dur » a résumé Jimmy Butler, Udonis Haslem a pleinement joué son rôle d’ancien, de celui qui a gagné trois titres avec cette franchise de Miami.

« Il est déjà passé par là, à plusieurs reprises », rappelle Kelly Olynyk. « Il sait ce qu’il faut faire. On est admiratif de quelqu’un comme ça. C’est lui, dans cette équipe, qui nous fait avancer et nous maintient sur le bon chemin. »