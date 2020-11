Caron Butler rejoint le staff du Heat !

Cet automne, Erik Spoelstra a vu partir Dan Craig, son fidèle assistant depuis 2012, vers les Clippers où il épaulera Tyronn Lue. Pour le remplacer, Pat Riley est allé chercher une ancienne gloire de la franchise, mais aussi l’une des fortes personnalités de la NBA puisque le Sun Sentinel annonce qu’il s’agit de Caron Butler, qui n’a aucun lien de parenté avec Jimmy.

Très engagé dans le combat pour la justice sociale et contre le racisme, l’ancien ailier des Wizards avait rejoint les plateaux TV après sa retraite sportive, sur ESPN et Fox Sports. Champion NBA en 2011 avec les Mavericks, Butler avait été drafté en 2002 par le Heat, avant d’être échangé deux ans plus tard contre Shaquille O’Neal. A l’instar de Chauncey Billups et de Steve Nash, il va donc faire ses débuts sur un banc dans quelques semaines.

Même s’il a pas mal bourlingué en NBA, Butler avait gardé des attaches avec le Heat, et notamment avec Dwyane Wade qui louait ses qualités de leader. Il y a trois ans, ce même Butler avait déjà failli rejoindre la franchise comme consultant pour commenter les matches.