Les rumeurs étaient donc fondées : les Spurs porteront bien un maillot « City Edition » aux couleurs « Fiesta » lors de l’exercice 2020-21. Une information qui ne manquera pas de ravir les fans – plus ou moins historiques – de la franchise, qui attendaient cette annonce depuis longtemps et n’hésitaient d’ailleurs pas à le faire savoir via les réseaux sociaux.

Visuellement, cette tunique est en tout cas particulièrement réussie. Dominante, la couleur noire contraste parfaitement avec les trois bandes colorées (cyan, fuchsia et orange) présentes au centre. Un maillot rafraîchissant et justement présenté en vidéo par les jeunes talents texans, parmi lesquels Dejounte Murray, Keldon Johnson, Derrick White ou encore Lonnie Walker IV.

Ces couleurs « Fiesta » rendent d’une part hommage aux Spurs des années 1990, dont le logo et les tenues d’échauffement reprenaient justement les couleurs que l’on retrouve sur ce maillot. Dans le même temps, la franchise met à l’honneur les influences hispaniques et culturelles de la ville de San Antonio. En effet, depuis 1891, celle-ci organise annuellement son festival « Fiesta », un événement phare de la région.