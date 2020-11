G-League : Amir Johnson parmi les vétérans en charge d’encadrer les jeunes joueurs de l’équipe « Ignite »

Depuis sa création en avril, l’équipe imaginée par la NBA et la G-League pour offrir une alternative à la NCAA a accueilli une bonne poignée de prospects et un entraîneur de renom, Brian Shaw. Il ne manquait plus que quelques joueurs expérimentés pour encadrer la jeune meute au sein de cette équipe baptisée « Ignite ».

Les heureux élus sont Amir Johnson, Bobby Brown, Reggie Hearn, Brandon Ashley et Cody Demps, annonce la ligue de développement.

Les deux derniers ont 26 ans seulement et n’ont jamais disputé la moindre rencontre en NBA. À l’inverse de Reggie Hearn, médaillé d’or avec Team USA lors de l’AmeriCup 2017, trois petits matchs au compteur en 2018, du globe-trotter Bobby Brown, grand copain et partenaire d’entraînement de James Harden, 163 matchs dans la grande ligue dont le dernier en 2018, et d’Amir Johnson, 14 ans et presque 1 000 matchs en NBA, le dernier en 2019 avec les Sixers.

Ils auront pour mission d’assister Brian Shaw dans le développement de Jalen Green, Isaiah Todd, Jonathan Kuminga, Daishen Nix, Kai Sotto ou encore Princepal Singh.