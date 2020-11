Robert Covington et P.J. Tucker dans le viseur des Bucks ?

Une nouvelle fois éliminés avant les Finals alors qu’ils étaient les meilleurs à l’Est en saison régulière, les Bucks veulent modifier leur effectif avant le début de la saison prochaine.

La franchise a été associée ces derniers temps à Bogdan Bogdanovic, Victor Oladipo, ou encore Patty Mills depuis hier selon The Ringer, qui ajoute deux noms à cette liste : Robert Covington et P.J. Tucker.

Ce dernier, qui est frustré à Houston, a le profil idéal pour aider Milwaukee avec son expérience, sa capacité à stopper ses adversaires directs et à planter de loin depuis le corner. Il entre dans la dernière année de son contrat et touchera 8 millions de dollars cette saison.

Robert Covington a le même profil de « 3&D » avec cinq ans de moins au compteur (29 contre 35) mais il lui reste lui deux années de contrat à 12.1 et 13 millions. The Ringer apporte une précision concernant les Bucks, confirmant une rumeur persistante : ils chercheraient à se débarrasser d’Eric Bledsoe et le proposeraient dans chaque échange.

Le meneur de jeu de presque 31 ans doit toucher 16.9 millions la saison prochaine, puis 18.1 millions la suivante, avant une dernière année de contrat garantie à hauteur de 3.9 millions de dollars.