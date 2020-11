Patty Mills transférable, Philadelphie et Milwaukee intéressés ?

Les fans des Spurs en ont désormais la quasi-certitude : la franchise va activer le mode reconstruction. The Ringer rapporte ainsi que DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge et Patty Mills seraient disponibles pour des échanges.

Le premier piquerait la curiosité des Lakers, qui auraient proposé Danny Green et Kyle Kuzma en échange. Le deuxième est lui souvent associé aux Warriors mais il ne s’agit que de bruits de couloirs. Tandis que le troisième serait déjà sur les tablettes des Bucks et des Sixers. The Ringer explique qu’un deal avec ces derniers inclurait sûrement Josh Richardson.

Arrivé à San Antonio en 2011, l’Australien est le plus ancien de l’effectif mais il arrive à la fin d’un contrat de 48 millions sur quatre ans et à 32 ans, avec sa valeur, il ne prolongera sûrement pas dans un an au sein d’une équipe en reconstruction. Alors le club préfère s’en séparer et récupérer une contrepartie que de le voir partir libre.

La bonne nouvelle pour le meneur de jeu, c’est qu’il intéresse des belles équipes, capables de viser haut, et qu’il pourrait donc être associé à son compatriote Ben Simmons à Philly.