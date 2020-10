Les Bucks très intéressés par Bogdan Bogdanovic

D’après Shams Charania, de The Athletic, les Bucks sont très intéressés par le profil de Bogdan Bogdanovic, qui pourrait apporter du shoot et de la création autour du duo Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton.

Le Serbe de 28 ans, fort shooteur mais également bon passeur, serait une prise de choix pour Milwaukee, qui a affiché ses limites lors des playoffs et qui aurait bien besoin d’une troisième menace, quand les défenses se ferment.

Reste que la piste Bogdan Bogdanovic risque d’être compliquée à suivre pour les Bucks. D’abord parce que le vainqueur de l’Euroleague en 2017 devrait être free agent protégé, et que les Kings pourront donc égaler toutes les offres extérieures qui lui seront faites. De plus, la franchise du Wisconsin n’a pas beaucoup de marge de manœuvre financière et devra sans doute passer par un « sign-and-trade » si elle veut l’arrière/ailier.

Néanmoins, l’ancien du Fenerbahce a montré plusieurs fois son agacement face au manque de réussite collective de Sacramento et sans doute qu’il ne serait pas contre un changement d’air, surtout au sein d’un candidat au titre.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation.