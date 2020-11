A 10 jours de la free agency, Avery Bradley change d’agent

Tout comme son coéquipier Markieff Morris, Avery Bradley va changer d’agent pour s’aventurer sur le marché des transferts. Selon The Athletic, l’arrière vétéran des Lakers penserait à décliner son option de 5 millions de dollars pour la saison prochaine.

Absent de la bulle pour des raisons personnelles, et donc absent de l’épopée vers le titre – même s’il devrait recevoir une bague de champion, Bradley va rejoindre la petite agence de Charles Briscoe, avec trois joueurs en tout et pour tout dont Dwight Howard. Bradley pourrait ainsi quitter les Lakers après seulement une saison et 49 apparitions.

A vrai dire, Bradley est un candidat idéal pour compléter un éventuel échange que pourraient monter les Lakers (avec Kyle Kuzma souvent évoqué peut-être). Dans le même temps, ce spécialiste de la défense pourrait tout aussi bien continuer chez les champions NBA, en essayant donc de négocier un nouveau contrat et gardant ainsi sa famille à LA.

A 29 ans, Bradley a encore de belles années devant lui et il devrait jouer cette carte pour essayer d’obtenir un contrat plus long.