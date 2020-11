Avec leur deuxième choix de Draft, les Warriors assurent avant tout penser à l’avenir

Les Warriors vont-ils échanger leur deuxième choix de Draft contre un joueur plus expérimenté, afin de miser sur le présent pour entamer la reconquête du titre ?

Le mystère reste entier puisque, d’un côté, on annonce qu’ils ne passeront pas à côté d’Anthony Edwards, puis de l’autre qu’ils restent ouverts aux propositions de transfert.

Une chose est sûre : avec cette Draft homogène qui se profile, conserver le rookie sélectionné le 18 novembre prochain serait un pari d’avenir. C’est Bob Myers qui le confirme.

« Il n’y a pas de Tim Duncan », constate le GM des Warriors au East Bay Times. « Il n’y a pas ce joueur qui va devenir énorme instantanément et vous faire gagner pendant vingt ans. Il faut donc construire sur le futur quand il n’existe pas de joueur capable de vous faire gagner immédiatement. Si un joueur vous aide à gagner quatre matches de saison régulière en plus, à quoi bon ? Quand on parle de gagner maintenant, c’est pour remporter des matches de playoffs. Quel rookie peut faire ça ? »

Ce discours prouve donc en partie les envies de transfert des Warriors. Avec un noyau dur encore jeune composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, sans oublier Andrew Wiggins, la franchise californienne a les armes pour retrouver les sommets. Ce deuxième choix est par conséquent une occasion en or d’aller chercher un joueur capable de soutenir le trio en playoffs et de ne pas gâcher les dernières années de cette génération dorée.

« Il y a plus de mouvements ces dernières semaines, ces derniers jours », explique Bob Myers, en évoquant de possibles échanges à venir. « Mais on n’a pas eu grand-chose de concret. Pour la Draft, on se donne encore le temps de choisir. On prendra notre décision mercredi soir. »