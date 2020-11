Les Hornets dévoilent leur nouveau maillot « City Edition »

C’est la saison des « City Edition » et les Hornets n’ont pas manqué à l’appel avec un nouveau maillot qui célèbre l’histoire de Charlotte sous de multiples facettes. On retrouve le bleu menthe des années 90 mais aussi des rayures noir granit et des bordures or pour rappeler que Charlotte a aussi connu son « Gold Rush » au début du XIXe siècle.

Le maillot a conservé l’appellation « Buzz City » sur le torse alors que c’est un C pour Charlotte qui figure sur le short, tout comme un logo spécialement doré du frelon local.

« Ce maillot veut célébrer un aspect de la fierté locale, en rendant hommage à la réputation de Charlotte comme porteur d’espoir, et ce depuis deux siècles », indique Fred Whitfeiled, le président de la franchise dans son communiqué officiel. « Depuis la ruée vers l’or de Caroline, à la création de la première succursale de fabrique de pièces, jusqu’à l’ouverture récente du deuxième plus grand centre bancaire, notre ville a depuis longtemps été précurseur et pionnière dans de nombreux domaines. On est fier de ce maillot aussi unique que notre communauté, vibrante et à la pointe des tendances. »

Ces maillots sautent aux yeux avec ce bleu turquoise très clair, quasi fluo, tandis que les deux bordures noires puis dorées sur les côtés doivent rappeler les pièces frappées dans l’usine de Charlotte.