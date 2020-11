Draft 2020 : Tyrese Haliburton, un physique à la Tayshaun Prince

Voilà 24 ans que le coach personnel renommé Joe Abunassar prépare des prospects à l’épreuve de la Draft. Au sein de sa structure « IMPACT » basée à Los Angeles, on ne compte plus les joueurs qui ont progressé après être passés entre ses mains, de Chauncey Billups à Kevin Garnett en passant par Kristaps Porzingis ou Kyle Lowry.

Ces derniers mois, Joe Abunassar a accompagné Tyrese Haliburton, meneur de grande taille, afin de le préparer à la Draft. Le prospect d’Iowa State, attendu en première partie du premier tour, possède un profil particulier, assez longiligne, qui a un peu divisé les dirigeants NBA.

Renforcer le bas du corps pour mieux absorber les contacts

Pour son mentor, l’important était de renforcer son corps en évitant d’ajouter trop de muscles, comparant son disciple à Tayshaun Prince, ancien joueur NBA à la morphologie similaire.

« Sa principale préoccupation a été son physique. Avec lui, depuis six mois, nous avons suivi un programme d’haltérophilie intensif. On a vraiment changé son alimentation en apportant plus de calories à son corps, et celui-ci est devenu plus fort » a-t-il souligné. « Si nous avions mis trop de muscles sur Tayshaun Prince, il aurait perdu de son efficacité. Tyrese, c’est la même chose. Nous travaillons vraiment sur le bas de son corps. Il avait certainement besoin de se renforcer, ce qu’il a fait dans l’ensemble avec le travail musculaire, mais on voulait vraiment consolider le bas de son corps et son tronc pour qu’il ne se fasse pas bouger en sortie de dribble. C’est ce que nous avons fait avec lui ».

Il y a trois semaines, la structure « IMPACT » a posté un clip des workouts de Tyrese Haliburton pour illustrer les propos de Joe Abunassar. De quoi rassurer les franchises qui s’intéressaient au chef d’orchestre des Cyclones (15.2 points, 5.9 rebonds et 6.5 passes décisives) ? Réponse dans une semaine !