Jeremy Lin s’entraîne avec des Warriors à San Francisco

La rumeur d’un intérêt de Golden State pour Jeremy Lin est arrivée de Chine il y a deux semaines. Elle se confirme aujourd’hui sur le sol américain avec des images du meneur de jeu à l’entraînement du côté de l’université de San Francisco avec une poignée de Warriors : Kevon Looney, Eric Paschall, Marquese Chriss, Juan Toscano Anderson, Ky Bowman, Alen Smailagic et… Stephen Curry.

Un avant-goût du training camp ? Peut-être puisque la franchise l’aurait dans son viseur, et il lui faudra recruter des joueurs d’expérience. A 32 ans, l’ancien meneur des Raptors et des Knicks reste sur une saison à 22.3 points, 5.7 rebonds et 5.6 passes décisives de moyenne dans le championnat chinois.

A Golden State, où il a débuté sa carrière, il pourrait être le 2e ou 3e meneur de jeu.