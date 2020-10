Jeremy Lin sur les tablettes des Warriors ?

Qui sera la doublure de Stephen Curry la saison prochaine ? Sur le papier, l’effectif 2020/21 ne possède pas encore un meneur de bon calibre pour l’économiser et le suppléer, et selon Jia Lei, un journaliste chinois, les Warriors seraient intéressés par Jeremy Lin, qui sort d’une grosse saison en Chine.

L’ancien meneur des Knicks et des Rockets a posé ses valises à Los Angeles cet automne et il a clairement annoncé qu’il souhaitait rejouer en NBA la saison prochaine. « Même si les Ducks m’ont bien traité, m’ont donné tout ce que je voulais, j’ai toujours des rêves de NBA » avait-il confié cet été. « J’ai encore du temps à jouer là-bas et je dois aller le chercher. »

À Golden State, on le connaît bien puisque c’est là-bas qu’il a débuté. C’était en 2010 alors qu’il n’avait pas été drafté. Il était parvenu à décrocher un contrat de deux ans, mais il avait passé l’essentiel de son temps en D-League, avant finalement d’être coupé un an plus tard. Il n’a pas connu Steve Kerr puisque le coach était Mark Jackson mais ses qualités humaines, son expérience et son intelligence de jeu pourraient être précieuses pour cette saison de relance pour les Warriors.

Il y a un mois, c’est Nick Nurse qui s’était exprimé sur son ancien meneur remplaçant, estimant qu’il avait absolument sa place en NBA. Même à 32 ans.

« Voilà pourquoi Jeremy Lin devrait revenir en NBA et pourquoi il devrait revenir dès la saison prochaine : d’abord, c’est parce que la NBA est un sport de pick-and-roll » expliquait le coach de Toronto. « C’est basé sur la lecture du pick-and-roll et la création qui en découle, et Jeremy est l’un des meilleurs meneurs sur pick-and-roll de ces dix dernières années. C’est pour ça qu’il avait explosé à New York, et c’est pour ça qu’il a ensuite eu du succès à chaque fois qu’il pouvait jouer le pick-and-roll. Il possède une très grande intelligence de jeu, et il peut voir les choses avant qu’elles ne se développent. »