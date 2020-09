Nick Nurse veut revoir Jeremy Lin en NBA

Après avoir passé la saison en Chine, Jeremy Lin veut se redonner une chance en NBA. C’est ce qu’il a annoncé la semaine dernière, expliquant qu’il avait « toujours des rêves de NBA et du temps pour jouer » aux Etats-Unis.

Sa dernière expérience était aux Raptors, avec qui il avait remporté le titre malgré un temps de jeu extrêmement réduit, et il peut compter sur Nick Nurse pour lui faire sa promo.

« Voilà pourquoi Jeremy Lin devrait revenir en NBA et pourquoi il devrait revenir dès la saison prochaine : d’abord, c’est parce que la NBA est un sport de pick-and-roll » explique le coach de Toronto. « C’est basé sur la lecture du pick-and-roll et la création qui en découle, et Jeremy est l’un des meilleurs meneurs sur pick-and-roll de ces dix dernières années. C’est pour ça qu’il avait explosé à New York, et c’est pour ça qu’il a ensuite eu du succès à chaque fois qu’il pouvait jouer le pick-and-roll. Il possède une très grande intelligence de jeu, et il peut voir les choses avant qu’elles ne se développent. »

Pour Nick Nurse, Jeremy Lin est parfait comme 2e ou 3e meneur de jeu car il apporte de la stabilité. « Quand vous possédez un meneur scoreur, et un arrière qui peut changer de rythme comme Jeremy, c’est très, très efficace. »

Ensuite, ce qu’apprécie le coach de Toronto, ce sont les qualités humaines de l’ancien des Knicks et des Rockets.

« Jeremy est l’un des meilleurs êtres humains et leaders. C’est comme l’effet Steve Nash quand il encourage toutes les personnes qu’il croise, à donner 239 « high fives » par match. Jeremy est ce type de personne. Il améliore un vestiaire, ce qui du même coup améliore le niveau de jeu sur l’ensemble du terrain. C’est donc quelqu’un qui cimente incroyablement bien un groupe, et qui apporte beaucoup de valeur hors du terrain. Le tout en étant un meneur de jeu intelligent sur le pick-and-roll. Il ne fait donc aucun doute dans mon esprit que c’est un joueur NBA et qu’il devrait être en NBA. Il peut apporter beaucoup de choses à une équipe, à un prétendant au titre. »

À bon entendeur…