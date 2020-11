Le Thunder dévoile son protocole pour accueillir des spectateurs

La NBA se creuse la tête pour faire revenir, tout en garantissant une certaine sécurité sanitaire, des spectateurs lors des matches de la saison 2020-2021.

Comme les Pelicans par exemple, le Thunder s’imagine déjà recevoir des spectateurs pour faire entrer quelques dollars et ne pas perdre l’intégralité de la billetterie, si importante dans les finances d’une franchise NBA.

Le Thunder et les dirigeants de la Chesapeake Energy Arena ont annoncé un protocole d’accueil du public, sans donner de détails sur le nombre de personnes autorisées à assister aux futures rencontres.

Les mesures principales sont bien évidemment pour commencer le port du masque et la distanciation physique (au moins deux mètres entre chaque personne ou groupe). De plus, seuls les billets dématérialisés, sur le téléphone, seront acceptés. Enfin, des procédures d’hygiène et de désinfection strictes seront également mises en place.

Il semble quasiment certain que ce style de protocole sera généralisé pour l’ensemble des équipes de la NBA, si la ligue les autorise à recevoir du public, avec sans doute une limite de spectateurs à déterminer.