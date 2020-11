Les Pelicans espèrent pouvoir accueillir du public à la reprise

Après près d’un an de disette, le Smothie King Center va enfin reprendre vie à partir du 22 décembre et accueillir les Pelicans pour des matchs NBA. L’Etat de Louisiane faisant partie des bons élèves face à la pandémie de Covid-19 (moins de 730 cas recensés sur les 7 derniers jours), un élan d’optimisme s’est emparé des dirigeants des Pelicans, qui espèrent progressivement accueillir des fans lors de la reprise, comme ont pu le faire les Saints en NFL ces dernières semaines.



« Le département de la santé de la Nouvelle-Orléans utilisera un modèle similaire à celui que nous avons utilisé pour le Superdome (le stade des Saints) et d’autres stades sportifs comme le Smoothie King Center, a déclaré un porte-parole de la ville. À l’approche du début de la saison de basket, au lycée, à l’université et chez les pros, nous déterminerons les capacités autorisées dans chaque cadre. Ces chiffres seront basés sur la capacité du bâtiment, les leçons tirées de l’expérience du football, américain et l’état actuel de COVID-19 dans notre ville ».

Quelle position adoptera la NBA ?

LaToya Cantrell, maire de New Orleans a autorisé les Saints à accueillir 3 000 fans, jauge qui pourrait progresser jusqu’à 6 000 puis 15 000 personnes à l’occasion des matchs à domicile prévus les 20 et 25 décembre, le Superdome pouvant normalement accueillir environ 70 000 spectateurs en configuration foot US, soit un taux de remplissage d’un peu plus de 20%.

Si la situation reste en l’état en Louisiane, le Smoothie King pourrait ainsi accueillir un peu plus de 3 000 fans, à condition que la NBA autorise une flexibilité sur ce point.

« Notre plan sera similaire à ce que nous avons fait avec les Saints, a déclaré Greg Bensel, porte-parole des Saints et des Pelicans. Ça comprendra une communication constante avec les dirigeants des villes et les responsables de la santé. Nous avons été extrêmement fiers du succès que nous avons rencontré lors des matchs des Saints en ce qui concerne notre plan de sécurité pour l’entrée et la sortie des supporters et la distanciation des fans pendant le match, et nous avons été reconnus comme un leader de la NFL pour le port du masque. Nous allons poursuivre ce processus pour les Pelicans et le Smoothie King Center ».