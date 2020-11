Le fils de Rod Higgins rejoint le staff de Stephen Silas à Houston

Stephen Silas continue de former son staff et après John Lucas et Jeff Hornacek, ESPN annonce l’arrivée de Rick Higgins, qui était jusqu’à présent à Orlando, où il s’occupait du développement des joueurs.

Il s’agit du fils de Rod Higgins, un proche de Michael Jordan qui avait joué aux Bulls de 1982 à 1986. Après sa retraite, « His Airness » avait embauché ce dernier comme GM des Bobcats, en 2007, avant qu’il ne devienne président des opérations basket du club en 2011. Il avait finalement quitté la franchise en 2014.

C’est d’ailleurs à Charlotte que Stephen Silas et Rick Higgins se sont connus, le premier y ayant servi d’assistant à son père, Paul Silas, de 2010 à 2012, avant d’y rester jusqu’en 2018 malgré le renvoi de son paternel.

De son côté, Rick Higgins avait été en charge de la vidéo à Charlotte de 2013 à 2018, avant de rejoindre le Magic.