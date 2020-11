Andre Iguodala : « La santé des joueurs reste le facteur n°1 dans toutes les décisions prises »

Alors que chaque camp continue de faire pression en vue de la date du début de la saison 2020-2021, Andre Iguodala a voulu que tout le monde puisse être écouté et s’exprime, notamment à travers le vote des joueurs.

Le vice-président du syndicat des joueurs a pour sa part entendu les arguments de chacun, lui qui a été jusqu’en finale NBA avec Miami, même s’il n’a pas dépassé les 20 minutes en moyenne par match et qui comprend donc que les joueurs qui ont aussi atteint les finales de conférence souhaitent un temps de récupération supplémentaire.

« On entend des argument différents de la part des différents joueurs », a-t-il glissé. « Je pense que c’est notre rôle d’écouter tous les points de vue et toutes les pensées des joueurs. Il y a quelques équipes, les quatre équipes qui ont participé à la finale de la conférence dans la « bulle », qui ont surmonté cette tension mentale… Elles ont joué tard dans la saison. Ce serait un retour rapide à la compétition pour ces gars ».

Le risque de blessures également au cœur des enjeux

Tous les arguments sont recevables, et celui concernant une éventuelle rechute physique ou de graves blessures sera évidemment pris en compte d’après « Iggy ». Quand la ligue compte ses dollars perdus, le syndicat redoute quant à lui de perdre trop de joueurs sur blessure. « Nous considérons toujours la santé des joueurs comme le facteur n°1 dans toutes les décisions prises », a-t-il ajouté. « Il y a d’abord le Covid, et c’est la priorité, et dans le même temps la récupération de certaines des équipes qui sont allées loin dans la saison ».

Bien sûr, Andre Iguodala évoque aussi l’aspect financier et ce fameux « milliard » qui serait perdu si la saison débute en janvier. L’ailier du Heat justifie les négociations sur le fait que les joueurs ont besoin de savoir d’où sort ce chiffre, et comment la NBA l’évalue. Même chose sur la part de salaire qui sera ponctionnée. Une chose est sûre, il assure que les discussions sont cordiales, et que la NBA reste un « formidable partenaire » pour les joueurs.