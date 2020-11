Draft 2020 : le coach d’Auburn fait la promo d’Isaac Okoro

Il y a quelques jours, l’entraîneur d’Auburn, Bruce Pearl, confiait que son ancien joueur Isaac Okoro, attendu dans le Top 10 de la prochaine Draft, intriguait beaucoup les Knicks (qui dispose du 8e choix). Le coach louait alors les qualités défensives de son prospect.

« Il est assez rapide pour repousser les meneurs hors de la raquette, » confirme son ancien coach. « Il est vraiment mobile avec ses appuis. Et s’il doit se retrouver à défendre sur un pivot, il a du coffre pour répondre, ce qui est rare. Il me faisait parfois penser à Andre Iguodala avec sa façon d’influencer les matchs. »

Et pour ceux qui s’inquiètent de son impact en attaque – 12.9 points en 32 minutes, à 51% aux tirs, dont 29% de loin et 67% aux lancers francs – Bruce Pearl en a remis une couche chez 247 Sports.

« Il peut couvrir tous les postes, du meneur au pivot. Avec la façon dont les équipes étirent le jeu, il peut courir et finir au cercle avec contact. C’est aussi un bon passeur. Isaac est tout simplement fait pour le jeu actuel. Il s’est mis dans une bonne situation. »

Peut-on drafter très haut un joueur bon en défense mais dont le potentiel offensif paraît limité ? C’est la question que beaucoup se posent. Mais il peut avoir un impact dès son arrivée en NBA et c’est ce qui joue aussi auprès des scouts dans cette Draft si indécise. « Isaac est un joueur qui peut faire gagner immédiatement avec sa capacité à défendre et sa maturité à la fois mentale et physique » note Bruce Pearl.

De quoi plaire aux Warriors par exemple, qui ont le 2e choix ? Pas sûr, mais si les Warriors sont vraiment intéressés par Isaac Okoro, ils peuvent aussi le récupérer via un échange, en sélectionnant plus bas.