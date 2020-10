À l’heure actuelle, selon les différentes « mock draft », Isaac Okoro (19 ans, 1m98) oscille entre la 7e et la 10e place pour la prochaine Draft. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les Knicks qui disposent du 8e choix. Selon l’ancien coach du joueur à Auburn, son protégé suscite un vif intérêt de la part des New-Yorkais.

Bruce Pearl estime même que la franchise s’est montrée « très curieuse. Ils ont échangé avec les entraîneurs physiques, les assistants, ils ont fait leurs recherches. Et ils ont aimé Isaac dès le départ. »

Pourquoi ? Sans doute car les scouts voient en cet ailier un parfait « glue guy », capable de s’occuper du meilleur extérieur adverse et globalement de défendre sur tous les postes extérieurs, du meneur à la plupart des ailiers forts.

« Il est assez rapide pour repousser les meneurs hors de la raquette, » confirme son ancien coach. « Il est vraiment mobile avec ses appuis. Et s’il doit se retrouver à défendre sur un pivot, il a du coffre pour répondre, ce qui est rare. Il me faisait parfois penser à Andre Iguodala avec sa façon d’influencer les matches. »

Le parfait profil pour compléter celui d’un R.J. Barrett, davantage concentré sur le secteur offensif, donc ?

On rappelle toutefois que l’idée d’un échange de ce 8e pick, si James Wiseman et LaMelo Ball n’étaient plus disponibles, a été également évoqué concernant les Knicks.