Draft 2020 : les Knicks prêts à échanger leur 8e choix si James Wiseman ou LaMelo Ball ne sont plus disponibles ?

À en croire les différentes « Mock Draft », James Wiseman et LaMelo Ball ont de bonnes chances d’être sélectionnés dans le Top 5 de la prochaine draft. Mécaniquement, les Knicks ont donc peu de chances de récupérer l’un des deux avec leur 8e choix. Mais New York aurait malgré tout une petite idée en tête avec son 8e choix.

Selon le New York Post, les Knicks envisageraient sérieusement un « trade down » avec une équipe disposant d’un choix plus bas, autour de la 12e et 15e place (Kings, Pelicans, Celtics et Magic).

Avec ce potentiel choix, synonyme de moins de pression pour le joueur sélectionné, New York serait ainsi tenté de mettre la main sur Tyrese Maxey, le « combo guard » de Kentucky. Et pour faire de la place sur les lignes arrières, les Knicks pourraient s’entendre le Magic qui ne cacherait pas son intérêt pour Dennis Smith Jr. On rappelle que ce dernier, qui sort d’une année noire à « Big Apple », doit se relancer la saison prochaine, à New York ou ailleurs.

La franchise dispose également du 27e choix au premier tour, soit une carte supplémentaire en cas d’échange.