Les joueurs accepteraient le plan de reprise de la NBA

Même s’il faudra attendre le résultat du scrutin, prévu jeudi soir, ESPN annonce que le syndicat des joueurs aurait finalement décidé d’accepter le scénario de la NBA avec une saison qui débute le 22 décembre et un calendrier à 72 matches. Ce mercredi, le bureau directeur de la NBA d’un côté, et le syndicat de l’autre tiennent des réunions séparées pour donner les grandes lignes de l’accord.

Selon The Athletic, des agents ont prévenu leurs joueurs que ça débuterait bel et bien avant Noël.

Comme évoqué ce matin, il s’agirait donc d’une saison à 72 matches avec un All-Star Game prévu début mars, et des playoffs qui auraient lieu de mai à juillet. En prime : un « play-in » pour les dernières places qualificatives pour les playoffs. Le dernier match des Finals serait programmé avant le début des Jeux olympiques de Tokyo. Un scénario qui permettrait de sauver entre 500 millions et un milliard de dollars, et de retrouver un calendrier normal à l’automne 2021. C’est l’aspect financier qui aurait convaincu les joueurs d’accepter.

Autre sujet discussion : le pourcentage du salaire des joueurs qui sera bloqué. On évoquait une ponction de 40%, mais ce serait finalement de 18% sur deux ans. Un pourcentage qui serait toujours au coeur des discussions, même si ça ne devrait pas empêcher de trouver un accord.

Ce que souhaite la NBA et son bureau directeur, composé des 30 propriétaires, c’est un accord de principe pour ainsi boucler le calendrier avec la Draft prévue pour le 18 novembre, la free agency qui débuterait quelques jours après, puis l’ouverture des « training camp » programmée pour le 1er décembre. Une course contre la montre puisqu’il reste moins de quatre semaines pour tout mettre en route.

Début de saison : 22 DÉCEMBRE

– Training camp à partir du 1er décembre

– 3 à 4 matches de présaison

– 72 matches de saison régulière

– 14 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break début mars

– Fin de la saison régulière vers le 16 mai

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 22 mai

– Fin des Finals vers le 22 juillet