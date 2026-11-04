Le 4 novembre 1989, David Robinson quitte la Navy pour débarquer en NBA

De nombreuses équipes ont dû attendre un an avant de voir leur numéro un de la Draft porter leurs couleurs. Ce fut notamment le cas avec Greg Oden (drafté en 2007), Blake Griffin (2009) ou Ben Simmons (2016).

Mais ces saisons blanches s’expliquaient par de graves blessures. Pour les Spurs, l’attente fut bien différente, et plus longue encore puisque, le 4 novembre 1989, David Robinson effectuait enfin ses débuts en NBA, deux ans après avoir été drafté !

Premier choix de la Draft 1987, celle de Scottie Pippen et Reggie Miller, le pivot avait en effet choisi d’honorer ses obligations militaires au sein de la Navy avant de passer professionnel. Les Spurs ont donc dû prendre leur mal en patience. Et ils ont été largement récompensés.

« Je n’ai jamais vu un intérieur qui bouge comme lui »

Pour la réception des Lakers, triple finalistes en titre (champions en 1987 et 1988, puis battus en Finals en 1989), et devant 15 868 spectateurs dans une salle à guichets fermés, celui que l’on surnomme évidemment « L’Amiral » va rendre une excellente première copie : 23 points, 17 rebonds et 3 contres !

« David est en apprentissage, mais je sais qu’il sera un très grand », avait annoncé son coéquipier Terry Cummings à l’issue du match, remporté par les Texans (106-98). « Je n’ai jamais vu un intérieur qui bouge comme lui. »

Rookie pas comme les autres, aussi bien par son parcours que par son âge (24 ans), David Robinson avait pourtant ressenti une certaine pression au moment de lancer sa carrière professionnelle face à Los Angeles. Et ce, même s’il avait déjà participé aux Jeux olympiques de Séoul, en 1988, avec Team USA.

« Nos jeunes étaient pétrifiés, morts de peur », constatait son entraîneur, Larry Brown, alors que David Robinson avait même souffert de maux de ventre en première mi-temps.

De 21 à 56 victoires !

« Il y a quelques jours, j’ai mangé des fajitas et je suis tombé malade. Je pense que c’est revenu ce soir », racontait de son côté le pivot.

Le stress va rapidement disparaître puisque la première saison de David Robinson sera une réussite éclatante. Avec 24,3 points, 12 rebonds et 3,9 contres de moyenne, la nouvelle star de San Antonio va immédiatement s’imposer parmi les meilleurs intérieurs de la ligue, devenir All-Star et remporter facilement le trophée de rookie de l’année.

Surtout, son arrivée va transformer les Spurs, qui passent de 21 victoires en 1988/89 à 56 succès en 1989/90 !

Un bond spectaculaire de 35 victoires, qui constitue alors un record NBA. Deux ans après l’avoir choisi en première position de la Draft, San Antonio avait trouvé son joueur providentiel. Et son futur MVP, sacré en 1995.

David Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1989-90 SAN 82 37 53.1 0.0 73.2 3.7 8.3 12.0 2.0 3.2 1.7 3.1 3.9 24.3 1990-91 SAN 82 38 55.2 14.3 76.2 4.1 8.9 13.0 2.5 3.2 1.6 3.3 3.9 25.6 1991-92 SAN 68 38 55.1 12.5 70.1 3.8 8.4 12.2 2.7 3.2 2.3 2.7 4.5 23.2 1992-93 SAN 82 39 50.1 17.6 73.2 2.8 8.9 11.7 3.7 2.9 1.6 2.9 3.2 23.4 1993-94 SAN 80 41 50.7 34.5 74.9 3.0 7.7 10.7 4.8 2.9 1.7 3.2 3.3 29.8 1994-95 ★ SAN 81 38 53.0 30.0 77.4 2.9 7.9 10.8 2.9 2.8 1.7 2.9 3.2 27.6 1995-96 SAN 82 37 51.6 33.3 76.1 3.9 8.3 12.2 3.0 3.2 1.4 2.3 3.3 25.0 1996-97 SAN 6 25 50.0 0.0 65.4 3.2 5.3 8.5 1.3 1.5 1.0 1.3 1.0 17.7 1997-98 SAN 73 34 51.1 25.0 73.5 3.3 7.3 10.6 2.7 2.8 0.9 2.8 2.6 21.6 1998-99 SAN 49 32 50.9 0.0 65.8 3.0 7.0 10.0 2.1 2.9 1.4 2.2 2.4 15.8 1999-00 SAN 80 32 51.2 0.0 72.6 2.4 7.2 9.6 1.8 3.1 1.2 2.1 2.3 17.8 2000-01 SAN 80 30 48.6 0.0 74.7 2.6 6.0 8.6 1.5 2.7 1.0 1.5 2.5 14.4 2001-02 SAN 78 30 50.7 0.0 68.1 2.5 5.9 8.3 1.2 2.5 1.1 1.3 1.8 12.2 2002-03 SAN 64 26 46.9 0.0 71.0 2.6 5.4 7.9 1.0 2.0 0.8 1.3 1.7 8.5 Total 987 35 51.8 25.0 73.6 3.1 7.5 10.6 2.5 2.9 1.4 2.5 3.0 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Article initialement publié en 2020