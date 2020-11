Le 4 novembre 1989, David Robinson quitte la Navy pour débarquer en NBA

Ces dernières années, de nombreuses équipes ont été obligées d’attendre un an avant de voir leur numéro un de la Draft porter leurs couleurs. On peut citer Greg Oden (drafté en 2007), Blake Griffin (2009) ou Ben Simmons (2016).

Néanmoins, cette saison blanche s’expliquait par une grave blessure à soigner. Pour les Spurs, il y a plus de 30 ans, ce fut bien différent et plus long également puisqu’en 1989, le 4 novembre, David Robinson effectuait ses débuts à San Antonio deux ans après avoir été drafté !

Numéro un de la Draft 1987 (celle de Scottie Pippen et Reggie Miller), le pivot s’était fait une promesse : servir deux ans dans la marine américaine, la fameuse Navy. Les Spurs ont donc été patients, et finalement bien récompensés.

« Je n’ai jamais vu un intérieur qui bouge comme lui »

Pour la réception des Lakers, triple finaliste en titre (champions 1987 et 1988, puis battus en Finals 1989) et devant 15 868 spectateurs (match à guichets fermés), celui que l’on surnomme évidemment « L’Amiral » va rendre une excellente première copie avec 23 points, 17 rebonds et 3 contres.

« David est en apprentissage, mais je sais qu’il sera un très grand », avait annoncé son coéquipier Terry Cummings à l’issue du match, remporté par les Texans (106-98). « Je n’ai jamais vu un intérieur qui bouge comme lui. »

Rookie pas comme les autres avec son parcours et son âge (24 ans passés ce 4 novembre 1989) et bien qu’il ait joué les Jeux olympiques en 1988 à Séoul avec Team USA, le futur MVP 1995 a ressenti une certaine pression au moment de démarrer sa carrière professionnelle contre Los Angeles.

« Nos jeunes étaient pétrifiés, morts de peur », constate le coach de San Antonio, Larry Brown, alors que David Robinson a eu des maux de ventre en première mi-temps. « Il y a quelques jours, j’ai mangé des fajitas et je suis tombé malade. Je pense que c’est revenu ce soir », commente de son côté le pivot.

Le stress partira bien vite puisque la première saison de David Robinson sera une grande réussite. Avec 24.3 points, 12 rebonds et 3.9 contres de moyenne, la star de San Antonio va instantanément redresser les Spurs, devenir All-Star puis remporter facilement le trophée de rookie de l’année.