Pas question pour les Rockets de transférer James Harden

Malgré le dernier échec en playoffs et les départs successifs de son coach, Mike D’Antoni, et de son GM, Daryl Morey, Tilman Fertitta n’entend pas faire exploser les Rockets. Le propriétaire de l’équipe compte toujours sur son duo James Harden – Russell Westbrook pour aller chercher le titre.

« Quand on possède des joueurs comme Eric, P.J., James et Russell, il n’y a aucune raison d’exploser son roster » expliquait-il. « Notre fenêtre de tir est toujours présente, pour les prochaines saisons, et James et Russell sont de jeunes trentenaires. On ne va rien exploser. On a prévu de jouer le titre. J’ai toujours dit qu’il fallait s’installer tous les ans dans le Top 4 de la conférence, et ensuite, il faut un petit peu de chance pour gagner. Regardez chaque année, il y a toujours une petite part de chance. »

Mais tous ces changements aiguisent forcément les appétits, Shams Charania expliquant que Daryl Morey et les Sixers sont ainsi prêts à faire des propositions aux Rockets pour récupérer James Harden et l’associer à Joel Embiid. Depuis quelques jours, l’idée d’un échange entre « The Beard » et Ben Simmons flotte ainsi dans l’air.

Selon Shams Charania, les Sixers ne sont forcément pas les seuls intéressés par le MVP 2018, mais Houston n’est actuellement vraiment pas enclin à un transfert de son arrière.