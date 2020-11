Clyde Drexler revient sur son transfert de Portland à Houston

L’histoire du départ de Clyde Drexler de Portland vers Houston suit un schéma bien connu en NBA : une franchise qui stagne et finit par transférer sa star car elle enchaîne les pépins et arrive en fin de contrat.

Car si les Blazers sont allés en finale en 1990 et en 1992 avec un Clyde Drexler au sommet de son art, ils sont ensuite sortis trois fois de suite au premier tour avec un « franchise player » qui traînait une blessure au genou et était sur le point de toucher 9.8 millions de dollars en 1995-1996, après plusieurs années autour de 1.5 million.

La question du futur de la franchise s’est donc imposée à la direction de Portland, et Clyde Drexler a senti le vent tourner. « La seule raison pour laquelle j’ai quitté Portland, c’est parce qu’ils commençaient à reconstruire » déclare l’arrière à James Posey dans son émission The Posecast. « Parce qu’après toutes ces belles années, j’ai eu des pépins au genou, et ils ont abandonné un peu trop tôt. »

« La reconstruction était trop prématurée »

« Ils se sont débarrassés de Kevin Duckworth (en 1993, ndlr) et j’ai dit : ‘Attendez les gars, on n’a plus de pivot’. Et ils ont commencé à dire : ‘On a besoin de reconstruire, on a besoin de transférer des vétérans tant qu’ils peuvent encore jouer, pour pouvoir récupérer quelque chose en échange’. C’est à ce moment-là que j’ai orchestré mon transfert vers Houston. Mais s’ils n’avaient pas fait ça, j’aurais terminé ma carrière là-bas. »

Mécontent des licenciements de l’entraîneur Rick Adelman et du GM Geoff Petrie, ainsi que de la nomination de Bob Whitsitt pour remplacer ce dernier, Clyde Drexler demande au propriétaire Paul Allen de partir à Houston, terre de ses exploits universitaires, après un deal avorté vers Seattle raconté en juin dernier.

« La reconstruction était trop prématurée » expliquait-il en mai dernier à The Platform Basketball Podcast. « On était bon. Ils ont commencé à reconstruire et j’ai dit : ‘Vous savez quoi, vous devez m’accorder une faveur et me laisser rentrer à la maison, à Houston, pour avoir une chance de me battre pour le titre. Je ne veux pas jouer pour développer des jeunes joueurs’. »

Il n’y aura finalement pas de réelle reconstruction dans l’Oregon, les Blazers enchaînant jusqu’en 2003 les saisons en playoffs. Jusqu’où auraient-ils pu aller avec Clyde Drexler ? En tout cas, lui remporta le seul titre de sa carrière quatre mois après son transfert chez les Rockets, aux côtés de Hakeem Olajuwon.