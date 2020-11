Les Warriors rendent hommage à l’équipe « We Believe »

On avait déjà pu avoir un aperçu du maillot dans les fuites apparues sur le Web. Et les Warriors viennent de confirmer ce maillot « City Edition » barré du nom « Oakland », qui rappelle l’époque « We Believe ».

« We Believe », c’est cette drôle d’équipe (Baron Davis, Monta Ellis, Stephen Jackson, Al Harrington, Matt Barnes, Mickaël Pietrus, Jason Richardson…) qui avait réussi à sortir les Mavericks de Dirk Nowitzki au premier tour des playoffs 2007, alors que Dallas était tête de série à l’Ouest, et la troupe de Don Nelson seulement huitième.

L’aventure de ces Warriors s’était arrêtée au tour suivant, mais la formation « We Believe » a laissé un fort souvenir à Oakland, d’autant plus que ce fut le seul rayon de soleil entre le « Run TMC » et la dynastie récente.

L’exploit de 2007 fut ainsi la seule qualification du club en playoffs entre 1994 et 2013…

Avec ce maillot floqué « Oakland », les Warriors de Stephen Curry (qui est le seul joueur de l’effectif actuel à avoir porté un maillot du genre, utilisé de 1997 à 2010) rendent également hommage à la ville qu’ils ont quittée l’an passé, lors de leur déménagement au Chase Center de San Francisco, après 48 ans de l’autre côté de la Baie.