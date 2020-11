Les Sixers ne voulaient pas louper « un talent comme Daryl Morey »

Comme annoncé depuis quelques jours, les Sixers ont officialisé l’arrivée de Daryl Moreay comme président de la franchise, et la prolongation de contrat d’Elton Brand comme GM.

Pour Josh Harris, co-propriétaire de la franchise, il était ainsi urgent d’agir vite.

« Un talent comme Daryl est rarement disponible et on a agi de manière rapide et agressive pour l’amener ici » explique-t-il. « Il affiche un extraordinaire bilan en NBA comme innovateur, visionnaire et leader, et je crois qu’il va accroître nos chances de monter une équipe calibrée pour le titre de manière significative. Cette intersaison, nous avions comme mission de renforcer et d’améliorer l’organisation. En engageant un incroyable dirigeant comme Daryl, un coach champion NBA comme Doc et en prolongeant Elton, nous sommes fiers de ce que nous avons réuni. »

À Houston depuis 14 ans, Daryl Morey affiche l’un des meilleurs bilans de l’histoire pour un GM avec 640 victoires pour 400 défaites, soit 61.5% de victoires.

Il se place dans le Top 5 des GM les plus victorieux, et sous sa coupe, les Rockets n’ont jamais affiché de bilan négatif, et ils restent sur huit qualifications de playoffs d’affilée, meilleure série en cours. C’est aussi un spécialiste des « échanges » de stars puisqu’il a ramené à Houston des éléments comme James Harden, Kyle Lowry, Dwight Howard, Chris Paul et dernièrement Russell Westbrook.

Pour Daryl Morey, il s’agissait « d’une opportunité à ne pas rater« , et il estime que l’effectif actuel est « blindé et prêt à gagner« . On suivra dans quelques semaines ses premières décisions, et notamment autour du cas Al Horford dont la première année à Philadelphie n’a pas été fameuse.