Billy Donovan, l’autre raison du départ de Bradley Beal pour Florida après le lycée, malgré son amour pour Duke

Prospect prometteur et surveillé au lycée, Bradley Beal avait dû choisir entre cinq universités pour faire la transition vers la NBA. Et il avait opté pour Florida alors que son cœur balançait plutôt pour Duke. « C’était la fac de mes rêves » explique-t-il à J.J. Redick dans son podcast The Old Man and the Three.

« Coach K me casse les noix à chaque fois que je le vois » s’amuse-t-il ainsi. « Il me dit : ‘Tu aurais dû avoir un maillot de Duke… Je ne peux même pas te regarder en face…’ C’est trop drôle. Toi (J.J. Redick), ton énergie, ta passion, ton débardeur sous ton maillot… C’était cool, j’étais fan. »

Pourquoi avoir choisi la Floride alors ? Pour s’éloigner d’une maman omniprésente, mais pas seulement…

« Ce qui m’a mené à Florida c’est ma relation avec Billy Donovan. J’ai toujours eu le sentiment qu’il était honnête avec moi. Quand il m’a recruté, il m’a dit ‘Brad, je ne peux pas ta garantir que tu seras titulaire, que tu vas jouer beaucoup, que tu vas faire la saison que tu imagines. Mais tu vas progresser chaque jour. Je vais te pousser et tu vas devenir un homme’. C’est tout. C’est ce que je voulais entendre. »

Il a finalement été titulaire lors des 37 matchs qu’il a disputés avec l’université, avec à la clé 14.8 points, 6.7 rebonds, 2.2 passes décisives de moyenne, et finalement une troisième place à la Draft 2012.