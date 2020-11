Ryan Broekhoff : « J’ai le sentiment d’avoir encore beaucoup à prouver et à offrir en NBA »

Tout est une histoire de timing pour Ryan Broekhoff, qui a découvert la NBA à 28 ans, cinq ans après avoir quitté les États-Unis, où il avait joué pour Valparaiso à l’université, le temps de rouler sa bosse entre la Turquie et la Russie.

« Le timing était trop parfait pour ne pas y aller » confie-t-il chez Forbes. « J’avais réalisé deux très bonnes saisons et je pense que j’avais l’âge idéal. »

Il s’est donc laissé convaincre par le contrat de deux ans des Mavericks, cassé avant son terme, le 10 février dernier, pour faire de la place à Michael Kidd-Gilchrist, tout juste libéré par Charlotte. « C’était compliqué. Tu réalises que ça fait partie du business mais c’est dur de ne pas voir le côté personnel. »

Avoir plus de responsabilités qu’à Dallas

Néanmoins, son 40% de réussite à 3-points malgré des entrées en jeu souvent tardives commence à être connu en NBA. L’Australien avait en effet signé chez les Sixers pour la reprise de la saison, mais juste avant de rejoindre la bulle, sa femme a contracté le coronavirus et il a préféré rester auprès d’elle et de leur jeune fils.

C’est donc avec 17 petits matches au compteur que le trentenaire se retrouve à chercher un nouveau contrat sur le marché de la free agency. Mais il compte bien rester aux États-Unis. « J’ai le sentiment d’avoir encore beaucoup à prouver et à offrir en NBA » souligne-t-il. « J’adorerais avoir un temps de jeu plus régulier pour voir comment je pourrais le traduire, comment je pourrais aider l’équipe et montrer ce que je sais faire. Avec les opportunités qu’on m’a données pendant ces deux années, je pense que je peux garder la tête bien haute. »

