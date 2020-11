Stephon Marbury apporte son soutien à Kyrie Irving

Depuis son départ de Cleveland après avoir voulu tenir tête à LeBron James au niveau du leadership, Kyrie Irving a quelque peu écorné son image. Son passage à Boston, où il avait les clés du camion, a été un échec, et son attitude et ses déclarations n’ont pas aidé à faire remonter sa cote.

Toujours est-il que si l’homme a parfois donné le bâton aux médias pour se faire battre, il reste un basketteur extraordinaire. Tel a été le sens de l’intervention de Stephon Marbury, lui aussi très décrié à son époque, après avoir entendu des bruits de couloir promettant déjà un échec à Kyrie Irving au sujet de son association future avec Kevin Durant. L’ex-meneur All-Star est ainsi monté au créneau pour défendre l’un de ses plus brillants successeurs.

« Kyrie est l’un des êtres humains les plus authentiques de la planète, sans parler du fait qu’il fait partie des meneurs de jeu les plus incroyables à avoir jamais joué au basket avec encore beaucoup de temps devant lui pour continuer à nous régaler, a-t-il lancé sur Heavy.com. « Parce que son esprit voit les choses différemment de la majorité, il représente un problème. Sur un terrain, il fait des choses que nous n’avions jamais vues auparavant. C’est un champion NBA, et même s’il ne gagne plus jamais un titre, il aura déjà fait beaucoup plus que pas mal de gens au cours de leur courte vie ».

Stephon Marbury en a également profité pour glisser un petit tacle aux journalistes qui se régalent de ses frasques en dehors du terrain.

« Si les gens s’arrêtent un instant et prêtent attention aux personnes qui représentent un problème pour eux, c’est simplement parce qu’ils n’arrivent pas à le résoudre. Regardez la plupart des personnes qui écrivent sur lui et vous aurez votre réponse. C’est un gang, qui a été monté pour détruire, ruiner son identité, assassiner ce qu’on représente, son jeu tout en diffamant sa célébrité ».

A propos de frasques extra-sportives, Marbury était un modèle du genre, et il s’en était expliqué il y a quelques années…