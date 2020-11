Draft 2020 : James Wiseman pas chaud pour rejoindre les Wolves ?

C’est peut-être l’info qui va décanter la situation, et permettre d’y voir plus clair pour les deux premiers choix de la Draft 2020. Selon Brian Windhorst, journaliste à ESPN, qui s’exprime sur KSTP, James Wiseman a fait comprendre à son camp qu’il ne souhaitait pas être sélectionné en première position par les Wolves. A un tel point qu’ils n’envisagent toujours pas de les rencontrer.

La raison ? Wiseman estime qu’il fera doublon avec Karl-Anthony Towns, et il ne se voit pas en être la doublure. Ce qui laisse la porte ouverte aux Warriors où il pourrait être le pivot titulaire, aux côtés de Draymond Green. Comme l’expliquait Penny Hardaway, son ancien coach à Memphis, Wiseman pourrait être très efficace dans le système des Warriors, que ce soit en attaque ou en défense. Une perspective qui l’enthousiasmait en août dernier.

« Je pense que ce serait un excellent choix« , avait-il déclaré sur le plateau de « The Jump ». « Je pense qu’en jouant avec des vétérans comme ça, je peux développer mon jeu rapidement. Mais je peux aussi simplement apprendre d’eux parce qu’ils sont dans la ligue depuis depuis très longtemps. Ce serait donc génial pour moi d’être pris sous leurs ailes.«

Pour Minnesota, rien de catastrophique puisqu’il hésiteraient entre Wiseman et Anthony Edwards. Ce dernier est un vrai deuxième arrière, et il serait parfait aux côtés de D’Angelo Russell. A priori, les Wolves sont plutôt emballés par son profil.

« J’ai effectué un essai avec les Wolves mercredi, et je les avais rencontrés la veille. J’ai trouvé que ça s’était très bien passé, et je pense qu’ils m’apprécient beaucoup » a-t-il expliqué cette semaine. « Je suis impatient de voir ce qu’ils vont faire. Etre choisi en 1er, ce serait un rêve qui devient réalité, et j’aurais le droit de m’en vanter et il me faudra prouver que je le mérite. »