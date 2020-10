Anthony Edwards se compare à Dwyane Wade

À trois semaines de la Draft 2020, Anthony Edwards reste le favori pour être appelé en premier par les Wolves. Son profil de deuxième arrière comblerait un manque à Minnesota, et physiquement, il semble « NBA Ready ». ESPN l’a interviewé alors qu’il s’entraînait avec les joueurs du giron Klutch Sports, l’agence de Rich Paul.

« J’ai effectué un essai avec les Wolves mercredi, et je les avais rencontrés la veille. J’ai trouvé que ça s’était très bien passé, et je pense qu’ils m’apprécient beaucoup » répond-il à propos de ses essais pré-Draft. « Je suis impatient de voir ce qu’ils vont faire. Etre choisi en 1er, ce serait un rêve qui devient réalité, et j’aurais le droit de m’en vanter et il me faudra prouver que je le mérite. »

Interrogé ensuite sur le joueur actuel à qui on peut le comparer, il opte pour un jeune retraité. L’un des meilleurs « deuxième arrière » de l’histoire.

« C’est un joueur qui ne joue plus en NBA, et son nom est Dwyane Wade. Quand je le voyais à la télévision, je me disais que je pouvais être ce joueur, ou même être meilleur. Mais il est à la retraite, et donc aujourd’hui, je ne vois aucun joueur à qui me comparer. En revanche, mon joueur préféré reste Kevin Durant, et je l’observe beaucoup. »

Le soir de la Draft, lorsqu’il sera appelé, il explique que ses pensées iront d’abord vers sa mère et sa grand-mère, décédées coup sur coup lorsqu’il était adolescent. Il pensera aussi à Winfred Jordan, son ancien coach en AAU, qu’il considère comme la personne la plus importante dans sa jeune carrière de basketteur.