Free agent, Meyers Leonard veut un vrai rôle dans une équipe du haut de tableau

Drôle de saison pour Meyers Leonard, d’abord bien installé dans la rotation de sa nouvelle équipe à Miami, avec 6.1 points et 5.1 rebonds en 20 minutes (plus que sur ses trois précédentes saisons) et une place dans le cinq majeur lors des 49 premiers matchs de la saison, avant d’être écarté par Erik Spoelstra.

Il n’a finalement joué que deux matchs de plus après ça en saison régulière, et trois en playoffs.

Pas la meilleure façon d’aborder la free agency, même s’il a été un coéquipier modèle sur le banc lors de la belle aventure du Heat jusqu’en finale. Une expérience qui influencera sa décision cet été. « Ce que je sais, c’est que j’aime vraiment gagner et que j’aime vraiment faire partie de cette culture du Heat » explique-t-il au Sun Sentinel.

Miami veut investir sur le court terme pour pouvoir être agressif sur le marché de la free agency dans un an et la « player option » de Kelly Olynyk à 13.2 millions pourrait boucher les comptes et la raquette. Reste que les prétentions de l’ancien Blazer ne seront pas élevées : « role player » dans une équipe du haut de tableau.

« Ce que je veux, c’est lutter pour les playoffs, lutter pour un titre et avoir un impact significatif »

« Ce n’est même pas une question d’argent ou d’un contrat d’un an » assure-t-il. « Je sais qu’en abordant la free agency, ce que je veux c’est lutter pour les playoffs, lutter pour un titre et avoir un impact significatif. Que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, je pense à un temps de jeu de 20-25 minutes. J’ai le sentiment que j’ai montré aux gens que je pouvais avoir un impact des deux côtés du terrain chaque soir. »

En fait, il aimerait tout simplement retrouver les sensations de ces 49 premiers matchs en Floride.

« Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir un rôle important soir après soir, dans une équipe qui veut jouer le titre. Et évidemment cela correspond parfaitement au Heat. Caractère, loyauté et discipline, c’est tout ce qui est important pour moi. Et c’est pour cela que je pense que c’était un très bon « fit » pour moi ici. J’ai vraiment aimé Miami. Vraiment. Je suis arrivé ici sans savoir à quoi m’attendre, si ce n’est que je savais que je pourrais avoir un impact soir après soir quand on allait me dire quel rôle j’allais avoir. Puis j’ai été titulaire à presque tous les matchs que j’ai disputés et j’ai eu un rôle significatif. Et c’est ce que j’ai aimé : gagner et avoir un rôle important. »

Sauf que tout ça a disparu, et qu’il ne veut plus cirer le banc.

« J’imagine qu’on doit avoir une discussion avec Pat et Erik, et que je dise : ‘Je veux jouer, je veux avoir un rôle dans cette équipe qui gagne’. Je ne vais pas dire que j’aime tellement Miami que je veux rester assis sur le banc. Il faut une conversation ouverte et transparente, et je suis à l’aise avec ça. »